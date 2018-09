Giovedì 20 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:18 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Una, èper aver mangiato il. È stata stroncata da unadopo aver aperto una confezione dei suoi biscotti preferiti dallo scaffale ma, purtroppo, non erano esattamente quelli che mangiava di solito. Lae la mamma non si è accorta che all'interno presentava un ingrediente che si è rivelato fatale. Il dramma è avvenuto in Australia.L'azienda, la Cadbury, che si è detta «col cuore spezzato» per l'immane tragedia, ha ora promesso di cambiare la confezione per rendere chiare le differenze tra i biscotti. Ha dichiarato che avrebbe aggiunto diversi colori e descrizioni più chiare nei pacchetti in modo che i clienti potessero distinguerli: «L'obiettivo è quello di evidenziare ulteriormente che i prodotti sono diversi».Tuttavia, i nuovi prodotti non saranno disponibili sugli scaffali fino al prossimo anno, poiché impiegheranno mesi per spedirli in Australia. La società ha aggiunto: «Il prodotto viene dall'estero e spedito in Australia, ci vorranno alcuni mesi per averlo qui». La mamma, devastata per la perdita della sua piccola, si è sentita in dovere di fare un appello a tutti i genitori: «Per favore, vi prego, leggete bene ogni volta che acquistate un prodotto, anche se lo hai comprato per cinque anni».