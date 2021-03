«In questo paese le donne muoiono troppo facilmente», attivista femminista uccisa dal fidanzato a 17 anni

Giovane attivista per i diritti delle donne in Turchia viene uccisa dal suo compagno. Gizem Canbulut, 17 anni, si è spesso espressa contro la violenza sulle donne nel suo paese, ed è spesso intervenuta in dibattiti in cui sottolineava come la condizione delle donna in Turchia fosse ancora troppo arretrata. L'adolescente si batteva per i diritti del gentil sesso ma proprio il suo compagno le ha tolto la vita.

La ragazza è stata presumibilmente pugnalata a morte dal suo fidanzato Eren Yildiz, 19 anni, sospettato di essersi tagliato la gola in un parco la scorsa settimana. L'attivista aveva affermato da poco in un suo discorso che in Turchia le donne muoiono con troppa facilità, e purtroppo così è stato. Secondo quanto riporta la stampa locale la 17enne si era vista con il suo fidanzato che l'ha prima accoltellata, poi ha chiamato la polizia per spiegare quello che aveva fatto e infine ha provato a togliersi la vita con lo stesso pugnale.

Il 20 marzo, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha annunciato il ritiro della Turchia dalla Convenzione di Istanbul con un decreto presidenziale pubblicato nella gazzetta ufficiale del governo che era volto alla tutela delle donne. La decisione di abbandonare la convenzione ha scatenato una grande rabbia per la mancanza di protezione per le donne dalla violenza domestica e per la mancanza di diritti delle donne in generale nel paese. Proprio per questo Gizem Canbulut si batteva, prima che venisse uccisa.

Il 19enne è stato salvato dai medici che giunti sul posto del delitto non hanno potuto fare nulla per la 17enne. Ora il giovane si trova in carcere in attesa di processo, come riporta anche il Sun.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Marzo 2021, 16:23

