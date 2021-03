Mamma abbandona il figlio di 6 anni in un bosco e lo uccide: «L'ho fatto perché lo voleva il mio fidanzato»

Ha abbandonato il figlio in un bosco e poi lo ha ucciso per compiacere il compagno. Questa è la confessione choc di Brittany Gosney, 29enne di Middletown, nell'Ohio, accusata dell'omicidio del figlio. La donna, dopo una discussione con il compagno, ha abbandonato il figlio in un bosco, poi vedendo che il piccolo di 6 anni le correva incontro lo ha investito con la sua stessa automobile.

La donna ha poi gettato il corpo nel fiume e ha chiamato i soccorsi dicendo che il figlio era sparito. Del corpo del bambino non si ha ancora nessuna notizia ma la mamma è stata messa in galera insieme al compagno il 42enne James Hamilton. Gosney ha spiegato di aver agito in questo modo per compiacere il suo fidanzato che sarebbe stato irritato dal bambino e che sarebbe stato anche il motivo della loro discussione.

Nel corso del tragitto la donna ha prima fatto scendere il 46enne e poi ha abbandonato il figlio, come riporta anche la stampa locale. Pare che la 29enne facesse da tempo uso di farmaci per alcuni problemi psichiatrici e ora la difesa sta cercando di dimostrare la sua incapacità di intendere e volere al momento del delitto come attenuante.

