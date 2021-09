Restano imprigionati nelle lamiere dell'auto per 3 giorni dopo l'incidente e muoiono. Ecco cosa è successo

Sono rimasti per tre giorni tra le lamiere della loro vettura incidentata. Lamara Bell, e del suo compagno, John Yuill, stavano viaggiando lungo una strada isolata nei pressi di Bannockburn, nello Stirlingshire, in Scozia, quando hanno avuto l'incidente. I passanti hanno allertato i soccorsi ma per giorni nessuno è arrivato sul luogo.

I fatti risalgono a sette anni fa, ma ancora oggi si indaga su cosa sia accaduto e pare che alla base di tutto ci sia un guasto al sistema di gestione delle chiamate della polizia che non ha fatto nemmeno partire la macchina dei soccorsi. Secondo le prime analisi il giovane 25enne sarebbe morto sul colpo, mentre la compagna era rimasta ferita gravemente e probabilmente con dei tempestivi aiuti si sarebbe potuta salvare.

Dopo tre giorni, grazie a una chiamata sollecitativa da parte di un residente è arrivata la polizia sul luogo, ma ovviamente era troppo tardi per tutti e due. La donna era ancora viva, ma in gravissimi condizioni, trasportata prima nel vicino ospedale e poi a quello di Glasgow, purtroppo però per lei le cure non sono bastate ed è morta qualche giorno dopo.

