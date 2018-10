Il cavallo imbizzarrito e fuori controllo fa irruzione nel bar, panico tra i clienti

Lady Diana, gli amici contro la mamma di Kate Middleton: «Gesto di pessimo gusto»

Molta paura, ma per fortuna solo pochi danni e nessun ferito in seguito all'irruzione, da parte di unimbizzarrito e fuori controllo, in unadibito anche ad agenzia di scommesse.È quanto accaduto una settimana fa a, cittadina ad una cinquantina di chilometri a nord di: i clienti e i proprietari, intorno alle dieci di mattina, hanno visto il, una femmina purosangue, riuscire a spingere la porta verso l'interno e ad entrare nel bar. Palesemente fuori controllo, l'animale ha urtato il bancone e alcuni tavolini, percorrendo tutto il corridoio mentre gli avventori tentavano di rifugiarsi in bagno o al di là del bancone. Come riporta l'Independent , il cavallo, che aveva già mostrato segni di 'ribellione', aveva disarcionato la sua fantina, una donna che lo stava cavalcando in un maneggio che si trova a circa un chilometro di distanza dal bar. Alla fine, l'animale è tornato indietro ed è uscito dal bar, per poi essere catturato. Dal maneggio fanno sapere che il cavallo sta bene e non ha mostrato segni di traumi di alcun genere.