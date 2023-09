Aprono un hotel per nudisti: «Nessun corpo è perfetto, ma dobbiamo imparare ad amarci così come siamo»

di Redazione web

Una coppia di sposi ha deciso di abbandonare la propria vita coniugale monotona e noiosa per poter dare vita al loro sogno: aprire un hotel per soli nudisti. Fiona e Micheal si sono convolati a nozze nel 1994 e durante il loro viaggio di luna di miele hanno scoperto questo nuovo mondo da cui sono rimasti molto affascinati, tanto da dare loro l'idea per il loro futuro business.

Quando i neo sposi si sono trovati sulla spiaggia, accanto ad una coppia totalmente privi di vestiti, dopo un po' di esitazione, hanno deciso di unirsi a loro, «tanto non c'era nessuno». Da quel momento in poi si sono innamorati di questa libertà.

«All'inizio è stato molto difficile trovare luoghi dove ci si potesse spogliare senza creare disagi nelle altre persone», ha confessato la donna, ma anno dopo anno, il nudismo è diventato sempre più conosciuto nel mondo e abbracciato da più persone.

Andiamo a scoprire come sta andando il loro progetto.

Spiano l’intimità negli spogliatoi e nelle case, poi vendono i video

Brasile arriva Erotikaland: il Parco dei divertimenti del sesso

Il sogno dell'hotel per nudisti

Fiona Discombe, 54 anni, e suo marito Michael, 51 anni, hanno comprato una barca da oltre 21 metri che hanno intenzione di trasformare in hotel per nudisti. I loro servizi includono crociere a Bath e Bristol e pasti cucinati in casa, oltre a massaggi e yoga, poiché la donna è una massaggiatrice e l'uomo è un istruttore di yoga.

«Non troviamo difficile condividere la barca con gli ospiti perché di solito condividiamo tutti gli interessi comuni del naturismo e possiamo anche isolare entrambe le parti intime per motivi di privacy», ha aggiunto Fiona.

Il nudismo ha aiutato molto i due coniugi ad accettare loro stessi e il loro corpo, con tutte le imperfezioni: «Ti aiuta anche a capire che i corpi non sono perfetti. Tutti noi abbiamo cicatrici e segni che raccontano le nostre storie di vita, che si tratti di bambini, operazioni o incidenti».

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Settembre 2023, 16:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA