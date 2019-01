I festeggiamenti per un matrimonio sono finiti in tragedia in Perù, precisamente nella città di Abancay, nella provincia di Apurmac. La notte scorsa la parete di un albergo,è crollata causando lae il ferimento di altre 34: il cedimento sarebbe stato causato probabilmente dalle forti piogge abbattutesi nella zona, secondo quanto riferito dal responsabile della Protezione civile peruviana (Indeci), citato dalla radio RPP di Lima.Un dramma che ricorda quello, dove due anni fa la struttura in Abruzzo fu travolta da una slavina provocando la morte di decine di ospiti. Alla festa, hanno riferito fonti locali,, di cui circa la metà sostavano vicino alla parete crollata. Cinque dei feriti sono in condizioni critiche, e non è escluso che vi siano ancora persone sotto le macerie.