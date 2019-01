Venerdì 25 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 17:19 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ha aperto un paio di calzini e dentro ci ha trovato una sorpresa choc: un osso umano. È successo in un negozio della catenain Inghilterra, precisamente a Colchester, nell’Essex: le calze erano state acquistate il 10 dicembre ma l’acquirente ha aperto la confezione solo lo scorso 2 gennaio. Scioccato, ha denunciato l’accaduto alla polizia.Gli inquirenti, esaminato l’osso, stanno cercando di capire a chi potrebbe appartenere: non è ancora chiara l’origine e nemmeno l’età dell’osso. Quello che sembra certo è che non proviene da un caso di morte violenta: i vertici del negozio e della catena stiano facendo di tutto per collaborare con le indagini, in collaborazione con i fornitori.Intanto Primark si è scusata col cliente che aveva trovato il framento di osso, suggerendo che lo stesso potrebbe essere stato inserito da qualcuno per un macabro scherzo. «Non ci sono ancora prove che questo incidente sia avvenuto in fabbrica, quindi è possibile che sia stato inserito da qualcuno per motivi sconosciuti»,