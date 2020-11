Harry Kane vittima dei ladri: rubata la sua Range Rover da 100mila sterline a Londra

Brutta disavventura per il capitano della nazionale inglese Harry Kane, centravanti del Tottenham: la sua Range Rover da 100mila sterline gli è stata rubata da un parcheggio nella zona est di Londra, con i ladri che per portarla via avrebbero utilizzato un dispositivo elettronico. Secondo quanto scrive il tabloid britannico The Sun, la polizia di Londra ha detto di aver ricevuto la denuncia lo scorso 25 ottobre, nell'area di Chingford: ma quando è passato quasi un mese, non si sa ancora chi sia stato a rubare la lussuosa auto del calciatore.

Pare che Kane, nella sua denuncia, abbia allegato anche immagini di una telecamera a circuito chiuso che riprendeva un'auto che passava più volte davanti alla sua: ma la polizia metropolitana londinese ha annunciato di aver chiuso le indagini. Fonti vicine al bomber inglese hanno fatto sapere ai tabloid che secondo la polizia è improbabile che l'auto rubata venga recuperata. Kane è il terzo calciatore del Tottenham ad essere vittima della criminalità: a marzo scorso il difensore Jan Vertonghen fu rapinato da ladri armati di coltello insieme alla sua famiglia, mentre a maggio l'attaccante Dele Alli fu picchiato e rapinato proprio nella sua casa.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Novembre 2020, 10:40

