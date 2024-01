Green Day, il concerto a sorpresa nella metro di New York insieme a Jimmy Fallon

di Alessia Di Fiore

I Green Day hanno sorpreso i passeggeri della metropolitana di New York esibendosi in un concerto a sorpresa in uno dei vagoni della fermata Rockfeller Center, a suonare con loro anche il celebre conduttore televisivo Jimmy Fallon.

Arrivati in banchina travestiti da musicisti di strada, i quattro membri della band hanno svelato al pubblico la loro identità e hanno iniziato a esibirsi a tempo di rock suonando i loro storici pezzi: A Basket Case e American Idiot.

E Jimmy Fallon?

Il conduttore televisivo ha dato il suo contributo maneggiando un tamburello ma non è dicerto nuovo a questo tipo di format. Nel 2018 aveva fatto lo stesso invitando gli U2.

Uno dei passeggeri ha ipreso la scena col cellulae e ha pubblicato il video su Tik Tok scrivendo: «Qualche volta non è male la metro di New York»

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Gennaio 2024, 19:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA