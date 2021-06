Grace, 18 mesi, è la prima bambina nel Regno Unito ad avere una pompa cardiaca portatile in attesa di un trapianto

Una bambina di 18 mesi è diventata la prima bambina nel Regno Unito ad essere dotata di una pompa cardiaca portatile in attesa di un trapianto. Grace Westwood è stata dotata il mese scorso dell'unità di guida mobile "Berlin heart", il che significa che può trascorrere del tempo lontano dal reparto e può essere portata a fare una passeggiata nel suo passeggino. Lo riporta The Independent .

È in cura per una grave condizione cardiaca al Freeman Hospital, Newcastle, a più di 200 miglia da casa sua a Birmingham, dove vive con i suoi genitori Becci e Darren. La nuova tecnologia salvavita ha l'aspetto di una piccola valigia e ha una durata della batteria fino a otto ore. È stato sviluppato in una collaborazione internazionale e ha vinto un premio. Grace è stata dotata dell'unità per tenerla in vita fino a quando non sarà disponibile un organo per il trapianto.

La dottoressa Emma Simpson, consulente pediatrica del Freeman Hospital, ha dichiarato: «Il nostro obiettivo era ridurre lo stress e l'impatto di un ricovero a lungo termine sui bambini e sulle loro famiglie offrendo loro mobilità e autonomia nella loro vita quotidiana nell'ambiente ospedaliero». Grace è nata a novembre 2019 e la sua battaglia per la vita è stata resa più dura dalla pandemia. Le è stata diagnosticata una cardiomiopatia dilatativa e si è ammalata più gravemente nel marzo 2020. Nel maggio dello scorso anno è stata trasportata in aereo a Newcastle per cure specialistiche. Darren Greenwood, suo padre, ha dichiarato: «Si è scoperto che Grace è nata con una disabilità del ventricolo sinistro, ma per una settimana è rimasto un mistero cosa le fosse successo. Era così malata e solo quando siamo andati al Birmingham Children's Hospital abbiamo scoperto che aveva una malattia cardiaca». Becci Jones, sua madre, ha dichiarato: «Sta conducendo una vita il più normale possibile ed è sorprendente in se stessa».

Ultimo aggiornamento: Sabato 12 Giugno 2021, 21:40

