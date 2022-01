Gordon Ramsey, apre il suo terzo ristorante di Londra: ecco dove sarà e quanto costerà

Gordon Ramsey aprirà un nuovo ristorante a Londra. Lo chef pluristellato, divenuto famoso per i programmi televisivi di cucina, aprirà il suo terzo ristorante in uno degli hotel più famosi di Londra.

Il suo nuovo ristorante al The Savoy Hotel di Westminster inizierà ad accogliere i suoi primi clienti dal 23 febbraio, con spazio per soli 26 ospiti alla volta.

L'annuncio del nuovo ristorante del maestro chef - chiamato 1890 - arriva pochi mesi dopo che Gordon ha aperto il suo secondo ristorante in hotel, il River Restaurant, lo scorso ottobre. Il nome del 1890 rende omaggio allo storico chef francese Auguste Escoffier, che è entrato a far parte del Savoy quell'anno e poi ha rivoluzionato la scena della ristorazione a Londra nel corso dei suoi otto anni all'interno della presigiosa cucina dell'hotel.

A guidare il ristorante come capo chef esecutivo sarà James Sharp, che in precedenza ha lavorato per Gordon come suo sous senior nel suo ristorante di Belgravia.

Il ristorante servirà un menu degustazione che avrà un prezzo di 110 sterline a testa, poco più di 130 euro.

Parlando con The Evening Standard, Ramesy ha dichiarato: «Il menu degustazione è stagionale francese moderno con influenze europee, preparato con grande stile sotto il talentuoso capo chef James Sharp e il nostro team selezionato. È il terzo gioiello gastronomico gestito dal nostro gruppo di ristoranti al The Savoy e siamo incredibilmente entusiasti di offrire questa nuova esperienza».

