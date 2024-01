Giudice aggredita dall'imputato mentre legge la sentenza di condanna in tribunale: il video choc

di Nikita Moro

Un criminale ha scavalcato il banco in un'aula di tribunale di Las Vegas e ha aggredito il giudice durante l'udienza di condanna di mercoledì, dopo che lei gli aveva negato la libertà vigilata.

Gli agenti vicini al giudice son intervenuti tempestivamente per fermare l'uomo e arrestarlo. La scena è stata ripresa interamente dalle telecamere di sorveglianza del tribunale ed è diventata virale sui social in poco tempo.

SHOCK VIDEO: Las Vegas judge attacked in court during sentencing for three-time felon accused of attempted battery with substantial bodily harm pic.twitter.com/cJXujqmqO9 — Breaking911 (@Breaking911) January 3, 2024

Le accuse

Deobra Redden, 30 anni, è stato condannato dal giudice Mary Kay Holthus presso il tribunale distrettuale della contea di Clark, Nevada (Stati Uniti) per tentata aggressione con danni fisici sostanziali.

Le dinamiche

Mercoledì 3 gennaio, intorno alle ore 11, l'imputato si era presentato in aula per comparire davanti al giudice Mary Holthus. Il suo avvocato aveva chiesto che gli venisse concessa la libertà vigilata, ma il giudice aveva in mente qualcosa di diverso per il recidivo. Alle parole pronunciate dalla donna: «Penso che sia giunto il momento di fargli provare qualcos'altro, perché non posso più accettare questa storia», il criminale si è alzato e si è scagliato contro la giudice, lanciandosi contro di lei e saltando il banco del tribunale che li divideva.

Le bandiere del Navada e degli Stati Uniti sono finite addosso alla donna durante l'agguato. Fortunatamente, gli agenti del tribunale sono intervenuti tempestivamente e hanno evitato che l'aggressione finisse in tragedia. «Grazie a Dio il giudice sta bene», ha dichiarato il procuratore distrettuale della contea di Clark, Steve Wolfson, in un comunicato.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Gennaio 2024, 10:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA