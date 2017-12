Gioco erotico finisce male, la moglie strappa un testicolo a suo marito con un morso

Venerdì 29 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 12:40 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il sesso è troppo focoso e la moglie gli strappa a morsi, accidentalmente, un testicolo. Quando i medici lo hanno visitato in ospedale, notando l'emorragia e le condizioni dei suoi genitali, hanno pensato si trattasse di un episodio di violenza domestica, ma in realtà, come lo stesso paziente ha confessato si è trattato di un incidente.Il 51enne Wang, e la 49enne Hsieh, residenti nella cittadina di Taichung, nella regione centro-occidentale dell'isola di Taiwan, stavano facendo sesso, quando la donna è stata colta da un impulso troppo passionale e con un morso ha afferrato uno dei testicoli del marito. Secondo quanto riporta il Daily Mail , i due stavano facendo sesso, ma la situazione è sfuggita di mano durante un gioco erotico.L'uomo è arrivato in ospedale con il testicolo reciso in una ciotola e la moglie al fianco, sconvolta, che continuava a ripetere che si era trattato di un incidente. I medici hanno sottoposto a un operazione il paziente, riattaccando il testicolo, ma l'uomo si trova in osservazione a causa della possibile presenza di infezione e secondo i dottori potrebbe non recuperare a pieno le sue funzioni sessuali.