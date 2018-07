Martedì 24 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:46 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

modella perché non può distrarsi dal suo principale lavoro:. Un noto giocatore professionista, Douglas ‘FaZe Censor’ Martin, ha ammesso su YouTube ai suoi followers di essersi lasciato con la sua donna, una, Yanet Garcia, definita la "meteorina più sexy del pianeta".La motivazione è nella sua professione. Lui è un professionista di Call of Duty e sembra che la ragazza gli sottraesse tempo per i videogame, cosa che avrebbe potuto incidere sulle classifiche. «Non ho il tempo per una fidanzata», ha sentenziato il 23enne, prossimo alla tappa del torneo mondiale di Call of Duty, che sta affrontando piuttosto bene e la cui vittoria potrebbe fruttargli centinaia di migliaia di dollari.Ma le fatiche non finiscono qui, con l'imminente arrivo del nuovo capitolo della saga,, dovrà studiare e perfezionarsi per poter mantenere il primato. Troppi impegni sul lavoro, non può perdere tempo con l'amore. La modella però non sembra averla presa bene e sui social ha ammesso di avere il cuore spezzato.