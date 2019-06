Giocatore di rugby si sposa con la donna della sua vita, il giorno dopo muore all'età di 22 anni

Venerdì 28 Giugno 2019, 18:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA

e. Navar Herbert, giocatore di rugby neozelandese di appenaha sposato la sua fidanzata, la coetanea Maia Falwasser nonostante il sarcoma canceroso che stava combattendo ormai da qualche tempo.I due sono stati determinati a sposarsi, per poter realizzare il sogno più grande che avevano. In sedia a rotelle ha aspettato sua moglie, che era in lacrime, all'altare. La cerimonia, come riporta il Mirror , si è svolta tra amici e parenti che hanno ammesso di non essere riusciti a trattenere le lacrime. Dopo la cerimonia i compagni di squadra hanno eseguito anche l'haka in onore del loro amico.La diagnosi del tumore è avvenuta lo scorso anno, dopo la nascita di suo figlio. La coppia, che vive in Australia, ha deciso così di realizzare il loro sogno d'amore, ma il giorno dopo le nozze Navar è morto. Ora la moglie ha organizzato una raccolta di fondi online per poter far fronte alle spese del funerale e al rimpatrio della salma. Il giocatore, infatti, aveva da sempre espresso il desiderio di poter essere seppellito in Nuova Zelanda.