Spesso all’esteroche da noi sarebbero impensabili, e che invece vengono approvate e sembra sempre tutto normale. È il caso di una clip in cui il protagonista èin croce che parla con due legionari romani: l’argomento è laNello spot Gesù parla con i due legionari, e dice loro: «Donerei i miei organi, d’altronde io sono Gesù». E infatti il claim è proprio Fai quello che farebbe Gesù. Il video fa parte di una campagna di promozione del documentario Dying to Live (di Richard Todd e Richard Bullock) che si occupa proprio di questa tematica.Il tono del video è in chiave umoristica: mentre i due legionari, parlando con Cristo, gli dicono che in effetti chi non dona gli organi potrebbe non avere diritto alla vita eterna, Gesù chiede se «è un buon momento per parlarne». Secondo quanto detto dagli autori, questo tipo di approccio è cercato appositamente, perché di solito nessuno è disposto a parlare di donazione degli organi in condizioni normali come una cena tra amici o un ritrovo al bar, a dispetto dell'importanza del tema.