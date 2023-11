Una vita umile ma è morto con un segreto, lasciando un enorme regalo alla sua città. «Non se lo aspettava nessuno»

di Lee Gotti

Geoffrey Holt viveva una vita umile, lavorando come custode di un parco di case mobili a Hinsdale, nel New Hampshire, destando molta curiosità tra i suoi concittadini per la sua vita spartana. Geoffrey non aveva più la macchina, nonostante fosse stato un insegnante di scuola guida. Senza auto, aveva prima optato per la bici. Negli ultimi tempi, invece, lo si poteva vedere girare su un mezzo più particolare, un tosaerba.

Un uomo umile

Spesso l'apparenza può ingannare, ma i suoi pochi averi lo caratterizzavano come una persona umile, semplice, e, soprattutto, senza niente da nascondere. «Sembrava fosse contento di quello che possedeva. Lui non voleva molto», ha riferito ad Associated Press Edwin "Smokey" Smith , il migliore amico di Holt ed ex datore di lavoro.

Ogni tanto faceva qualche lavoretto per qualcuno in città, si teneva impegnato. Raramente lasciava Hinsdale. La sua casa era lì. Spoglia, leggera, senza fronzoli. Quasi decadente. Pochi mobili, niente tv, figurarsi il computer. Il pavimento sotto i piedi del letto aveva addirittura ceduto, ed era rimasto così.

Geoffry Holt, un uomo prestato alla vita semplice, lontano dal materialismo effimero, custodiva però un segreto. Un segreto venuto a galla solo dopo la sua morte, consumatasi lo scorso giugno.

For years, Geoffrey Holt was known as a mobile home park groundskeeper in a small New Hampshire town. Now, he's being remembered as a millionaire who gave his fortune to the community. pic.twitter.com/6RP4bUPJRZ — The Associated Press (@AP) November 21, 2023

Il segreto

Il migliore amico di Holt, Smith, un ex legislatore statale diventato poi l'esecutore testamentario del patrimonio di Holt, sapeva che Geoffrey, morto a giugno all'età di 82 anni, aveva interessi diversi, come collezionare centinaia di modellini di automobili e trenini che riempivano le sue stanze e coprivano il divano.

Un'altra sua passione era quella per gli investimenti. Negli ultimi anni, rivela AP, i suoi investimenti stavano andando meglio di quanto si fosse mai aspettato tanto da non saperci neanche cosa fare con tutti quei soldi. Dopo aver impiegato le sue finanze in svariati ambiti - come le comunicazioni (un investimento risalente a decenni scorsi), e sugli immobili - Holt è riuscito ad accomulare una fortuna. L'uomo, infatti, era diventato multimilionario. Dopo la sua morte, il testamento ha rivelato che 3,8 milioni di euro sarebbero stati destinati alla città di Hinsdale a beneficio della comunità nei settori dell'istruzione, della salute, delle attività ricreative e della cultura. Un vero e proprio filantropo.

La sorpresa dei cittadini

«Non credo che nessuno sapesse che aveva avuto così tanto successo», ha detto Steve Diorio, presidente del comitato selezionatore cittadino che di tanto in tanto salutava Holt dalla sua macchina. «So che non aveva famiglia, ma lasciare la sua fortuna alla città in cui viveva... è un dono straordinario».

Alison, la sorella di Geoffrey, 81 anni, di Laguna Woods, California, era una delle poche persone a conoscere il suo segreto: «Non sprecare denaro e investire era importante per nostro padre».

I residenti sperano che Hinsdale possa salire alla ribalta grazie al regalo di Holt. «La città è un angolo dimenticato nel New Hampshire», ha detto Ann Diorio, moglie di Steve Diorio e membro del comitato di pianificazione locale. «Quindi, forse, questo fatto le darà nuova luce».

