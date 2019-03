Genitori storditi dall'eroina in auto, il figlio di 2 anni trovato dalla polizia a giocare con il volante

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La polizia li ha trovatin macchina mentre il lorogiocava con il volante. Bryce Dream Carrier, 22 anni, e Megan A. Gawthrop, 22 anni, entrambi di Columbia City sono stati trovati privi di sensi nel sedile posteriore di un auto, fatti d, mentre il piccolo giocava con i comandi del veicolo.A notare la scena sono stati alcuni agenti di polizia, come riporta la stampa locale . Il motore dell'auto era acceso, così i poliziotti si sono avvicinati e hanno provato a bussare per svegliarli. Entrambi non riuscivano a reggersi in piedi ed erano completamente storditi, così sono stati arrestati per negligenza, visto che il loro stato avrebbe potuto mettere in serio pericolo il bambino.Sial il padre che la madre del piccolo hanno ammesso di fare uso di eroina, il giovane ha confessato alla polizia di aver sniffato prima di mettersi alla guida e di aver deciso di fermarsi quando si è reso conto che non era più in grado lasciando però il motore acceso. Ora la coppia subirà un processo.