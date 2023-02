Gallo uccide uomo a colpi di becco e artigli, il cadavere trovato da coinquilino

Ucciso da un gallo: una tragedia che lascia senza parole. Jasper Kraus, olandese residente a Killahorniain, in Irlanda, è stato trovato morto lo scorso 28 aprile 2022 dal suo inquilino in una pozza di sangue con ferite multiple alle gambe.

Questa settimana la figlia della vittima, Virginia Guinan, ha raccontato agli inquirenti che il giorno del tragico ritrovamento c'era una lunga scia di sangue che partiva dall'abitazione del padre e arrivava fino al pollaio, dove si trovava un pollo di razza "brahma" con gli artigli sporchi di sangue: lo riporta l'Irish Mirror.

A quel punto, la donna ha collegato la morte del padre alla possibile aggressione di quel volatile, lo stesso animale che in precedenza - stando sempre alla testimonianza - aveva aggredito anche la nipote dell'uomo.

Il giorno della tragedia Guinan era stata avvisata dall'uomo che per primo aveva ritrovato il cadavere di Kraus, Corey O'Keeffe, l'inquilino della vittima, con cui condivideva l'abitazione.

O'Keeffe ha riferito agli investigatori che il giorno della tragedia era rientrato in casa intorno alle 8.00 di mattina dopo un turno di lavoro notturno. Dopo aver incrociato Kraus, quest'ultimo gli avrebbe detto che si stava recando proprio nel pollaio, per dar da mangiare agli animali.

Qualche ora dopo essere andato a dormire, O'Keeffe è stato svegliato intorno a mezzogiorno dalle urla disperate del proprietario di casa, che gridava: «Vieni presto!». Una volta giunto in suo soccorso, l'inquilino della vittima ha notato una profonda ferita sulla sua gamba sinistra, mentre Kraus mormorava la parola "gallo".

Quando anche la figlia di Kraus è arrivata di corsa a casa del padre, quest'ultima lo ha trovato steso a terra, con la gamba fasciata e i soccorritori dell'ambulanza intenti a praticargli un massaggio cardiaco. Ma è stato tutto inutile: l'uomo è stato dichiarato morto dai sanitari poche ore dopo.

