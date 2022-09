Funerali della regina Elisabetta: l'elenco degli invitati. Ecco chi potrà entrare a Westminster

Tutto sembra ormai pronto per i funerali solenni della Regina Elisabetta II, attesi come da protocollo per lunedì 19 settembre: la lista degli invitati che potranno accedere all'abbazia di Westminster.

I prossimi quattro giorni e cinque notti saranno quelli del lungo addio del Regno Unito - e de mondo intero - alla regina Elisabetta. Nel pomeriggio il feretro della defunta sovrana verrà trasferito da Buckingham Palace, dove è rimasto per la notte, alla Westminster Hall, dove verrà allestita la camera ardente di quattro giorni. I principi William e Harry e il re Carlo III accompagneranno il corteo a piedi fino a Westminster.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Settembre 2022, 11:47

