Funerale finisce in rissa, calci e pugni dopo il rito funebre: ferito in ospedale

Un rito funebre finito decisamente male. Una spaventosa rissa è avvenuta in un pub in Inghilterra, dove si stava tenendo un ritrovo in seguito ad un funerale. La vittima sarebbe giunta sul luogo con il desiderio di partecipare a questa veglia, ma gli sarebbe stato detto di non essere il benvenuto, in quel momento sarebbe quindi scoppiata la rissa. Un uomo di 37 anni ha ammesso di aver procurato gravi danni alla vittima, provocando due fratture alla mascella e una spalla rotta. Inizialmente l'aggressore non voleva ammettere le sue colpe, ma dopo la garanzia di non essere incarcerato, avrebbe confessato la sua responsabilità.

La dinamica

Il problema che ha innescato la discussione ruoterebbe intorno ad una donna. La vittima è l'ex fidanzato della stessa e dopo essere tornato a casa dal pub, avrebbe però deciso di ritornare per un'altro brindisi al defunto. Avrebbe quindi contattato la ex fidanzata per informarla della sua decisione, ma questa gli avrebbere riferito che non era il benvenuto. L'aggressore l'avrebbe poi chiamato e minacciato di creare problemi. La vittima avrebbe quindi invitato l'uomo a casa sua per parlare dell'incomprensione, ma una volta aperto il cancello di casa sarebbe volato sui cassonetti della spazzatura dopo essere stato colpito da un pugno. L'uomo aggredito ha riportato diverse lesioni e ha subito un intervento chirurgico per inserire una placca metallica. Il ragazzo svolge la professione di archeologo, che è impossibilitato ora a praticare a causa delle ferite riportate.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Ottobre 2023, 15:51

