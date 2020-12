Fuga di gas in casa, i vigili del fuoco intervengono e scoprono due bambini decapitati: arrestato il padre

Erano intervenuti per una sospetta fuga di gas in una casa, ma una volta giunti all'interno dell'abitazione un gruppo di vigili del fuoco ha fatto una scoperta agghiacciante: due bambini di 12 e 13 anni decapitati dopo essere stati feriti in più punti da un'arma da taglio.

Leggi anche > «Il 2020 è il peggior anno di sempre», il Time lo cancella dalla copertina: «Nessuno di noi ha vissuto di peggio»

Per questo motivo è stato arrestato il padre dei bambini, un 34enne personal trainer che i conoscenti descrivono come «persona mite, tranquilla ed estremamente affidabile» e sul quale pende una cauzione da due milioni di dollari. È accaduto venerdì scorso a Lancaster, nei pressi di Los Angeles. Come spiega il Los Angeles Times, i vigili del fuoco erano intervenuti per la segnalazione di alcuni vicini, che lamentavano un fortissimo odore di gas.

Giunti nella casa da cui proveniva l'odore di gas, i vigili del fuoco hanno trovato entrambi i genitori e i cadaveri dei bambini, un 12enne e una 13enne. I loro corpi, oltre ad essere stati decapitati, presentavano profonde ferite da arma bianca. A quel punto è intervenuta la polizia, che ha prelevato i genitori per interrogarli, senza che questi opponessero resistenza. Dopo l'interrogatorio, la mamma dei bambini è stata rilasciata mentre il papà, Maurice Taylor Sr., è stato portato in carcare.

Nella stessa casa, all'arrivo della polizia, erano presenti altri due bambini, che però erano illesi. Trasportati in ospedale per accertamenti, i due bambini saranno ora seguiti dagli psicologi e posti sotto la tutela degli assistenti sociali. Intanto, però, gli inquirenti cercano di ricostruire il tremendo accaduto e di inquadrarne il contesto: apparentemente, quella era una famiglia tranquilla, come assicurato anche dai vicini. Il proprietario della casa, però, ha parlato così degli inquilini: «Una cosa che mi ha colpito di quella famiglia è che era molto silenziosa, in modo inquietante. Tutti i condomini si vedevano ogni tanto, loro mai, avevano anche le finestre perennemente chiuse. Non sapevo neanche che avessero quattro bambini, io ne avevo visti solo due».

Il sindaco della cittadina in cui è avvenuta la tragedia, R. Rex Parris, ha spiegato: «La scena del delitto è impressionante e brutale. Non so come sia potuto accadere, forse il detonatore è stata la situazione economica della famiglia: la pandemia ha distrutto il tessuto sociale di tutto il paese e ora ne vediamo le conseguenze. Vedo sempre più persone disperate, e questo può essere uno dei risultati».

Ultimo aggiornamento: Domenica 6 Dicembre 2020, 21:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA