L'hotel in Grecia e la finestra segreta in camera: dietro la tenda c'è un bar esclusivo

di Redazione web

Immagina di prenotare una vacanza "all inclusive", ma di avere delle limitazioni in merito ad orari per bere, quantità di alcol da consumare al giorno e simili. Essere liberi è una prerogativa, soprattutto quando godi del "tutto incluso", che dovrebbe intendere proprio tutto.

Lo ha capito una famiglia che su TikTok ha condiviso un video, divenuto virale in poco tempo in cui si vede quanto, una finestra segreta nella tua camera d'albergo, possa cambiarti la vacanza.

La "Narnia" dei sogni è in una struttura in Grecia e prevede un bar che può essere tuo quando il tutto incluso non prevede più alcol dopo le 23.

«Mi sono addormentata 5 ore in spiaggia e ho avuto un'intossicazione da sole: sembravo un alieno»

Mamma paga 740 euro per la torta del primo compleanno del figlio. Al taglio la scoperta: «È di polistirolo»

L'albergo dei sogni

Sei in vacanza in Grecia, sposti una tenda e scopri che una delle finestre della tua stanza, per qualche assurdo motivo, affaccia direttamente in un bar della struttura. E bene, sì: è quanto accaduto ad una famiglia che ha "documentato" il tutto sui social.

«Quando il tuo all inclusive finisce alle 11pm ma tu hai un finestra segreta nella tua camera d'albergo», si legge nella descrizione del video che ha raggiunto un pubblico enorme in poco tempo.

I commenti sui social

Inutile sottolineare l'incredulità dei tanti che, a vedere queste immagini, non credono ai loro occhi.

Le immagini ritraggono il proprietario della prenotazione della camera d'albergo, con la sua famiglia, gustarsi una birra direttamente spillata a mano senza l'aiuto di nessun barista con un po' di atleticità, gli è bastato scavalcare e godersi una delle viste migliori di quelle che si possono avere in vacanza per un "all inclusive" che comprenda davvero tutto.

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Giugno 2023, 16:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA