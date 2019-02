Costringevano i loro 4 figli a fare sesso con loro: arrestata una coppia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una mamma e un papà hanno abusato sessualmente dei loro, costringendoli a fare sesso con loro, a dormire nudi nel letto e ad essere guardadti durante gli atti sessuali. Gli episodi sono i più disparati, uno più terrificante dell'altro e hanno portato la coppia ad essere condannati a 39 anni di carcere .un altra bambina è stata obbligata a guardare la coppia fare sesso. La donna, di 55 anni e l'uomo di 50 si sono conosciuti nel 2000, entrambi avevano figli da preceenti relazioni e dopo qualche tempo hanno deciso di andare a vivere tutti insieme, in Cornovaglia, proprio a quel punto sono iniziati gli incubi per i bambini.A denunciare i terribili fatti è stato proprio il bambino di 11 anni che ha raccontato di aver subito abusi da parte della matrigna. A quel punto le autorità hanno sentito tutti i bambini e hanno scoperto le violenze choc. Un'altra bimba ha raccontato che la donna le aveva insegnato ad usare un vibratore e che quando aveva problemi ad addormentarsi la invitava a fare autoerotismo. Tutti i bambini sono stati trattati come giocattoli sessuali dalla coppia, ha pronunciato la corte, che ha stabilito una pena detentiva di 20 anni a testa.