Un uomo è rimastodaldel suoe ha contratto la cosiddetta. Dopo una settimana di febbre alta all'improvviso sono spuntati degli orribili rigonfiamenti sul viso e sul collo. Stava cercando di salvare il suo gatto che aveva contratto una leucemia felina. L'uomo è stato contagiato da Francisella tularensis, un batterio che provoca la tularemia ghiandolare, una malattia conosciuta anche come «febbre dei conigli».I sintomi si sono manifestati due giorni dopo il decesso del gatto e peggiorati nell'arco di due mesi. La vicenda, avvenuta nel Missouri, è stata resa nota dal. «È probabile che il batterio sia stato trasmesso attraverso un graffio o un morso mentre l'uomo faceva le punture per curare il suo gatto», spiegano i medici nel rapporto.Gli esperti parlano di un'infezione molto rara negli esseri umani, con circa 100-200 casi negli Stati Uniti ogni anno. Il paziente è stato trattato con doxiciclina per 4 settimane e i rigonfiamenti sono migliorati nel giro di 5 giorni per poi risolversi in 3 settimane.