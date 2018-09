Il gatto entra nella culla e si addormenta sopra al neonato, bimbo di un mese morto soffocato

Mercoledì 12 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:20 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ilsale nellae lo uccide. Un gattone domestico è stata ritenuta la causa della morte di un bambino di appena 1 mese nella regione russa Oblast di Chelyabinsk nella città di Zlatoust. Il piccolo era stato messo a dormire nella sua culletta, quando di nascosto il gatto è salito vicino a lui e si è accoccolato vicino al suo viso impedendogli di respirare.Quando la mamma si è accorta che il gatto era dentro la carrozzina lo ha subito allontanato e ha provato ad aiutare il bambino, ma purtroppo per lui non c'era più nulla da fare. Secondo quanto riporta il Sun, la donna ha portato il bambino in ospedale e subito dopo è stata allertata la polizia. Gli agenti stanno portando avanti le indagini, ma pare che la causa del decesso sia proprio nel gatto.La vicenda ha scioccato tutta la comunità e ha acceso un violento dibattito tra chi critica la presenza di animali in casa e chi addirittura dà la colpa alla mamma di quanto accaduto, sostenendo che starebbe usando il gatto per nascondere il delitto.