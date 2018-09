Grande apprensione in Germania per il caso di talent star 33enne, entertainer emerso da uno dei talento show più popolari nel Paese circa 16 anni fa: Daniel sarebbe scomparso nell'Atlantico dopo essersi lanciato da una nave da crociera, l'Aida, ieri all'alba. Lo scrive la Bild: Küblböck, diventato famoso grazie al talent La Germania cerca una star, è stato cercato ovunque a bordo della nave, ma senza successo.Il tabloid: da qui, e dal mancato esito delle ricerche a bordo, la conclusione che si sia lanciato in mare. Precedentemente, sempre a bordo della Aida, partita da Amburgo alla volta di New York, sarebbe stato visto vestito da donna, e si sarebbe lasciato andare a degli atti di teppismo, mostrandosi aggressivo. Le ricerche sono effettuate dalla guardia costiera canadese anche con degli elicotteri, al largo dell'Isola di Terranova, nel mare del Labrador: ma col passare del tempo le speranze di ritrovarlo in vita si attenuano sempre di più.Lo Spiegel on line tratta con qualche cautela l'identità del giovane, che secondo la Bild sarebbe appunto la star televisiva. Intanto il tabloid va avanti, e racconta che il giovane aveva manifestato un certo malessere nella sua pagina di Facebook, sia nel profilo privato che in quello pubblico, affermando ai suoi fan di subire mobbing nella scuola di recitazione che frequentava a Berlino. «Questo mobbing degli ultimi mesi, nella mia scuola nella mia classe ha scosso la mia anima dal profondo», aveva scritto il 3 agosto, spiegando perché avesse deciso di annullare un concerto. Accuse che la scuola rigetta: «l'affermazione di mobbing nella nostra scuola la respingiamo con fermezza. Siamo sconvolti e scioccati dalla scomparsa del nostro allievo Daniel», si legge in un comunicato dell'Istituto.