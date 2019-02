Venerdì 8 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 18:13 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La loro è una storia d’amore che sta facendo discutere in tutto il mondo: lui, Philip Clements, 79 anni ed ex ecclesiastico, ha sposato il suo grande amore, Florin Marin, 25 anni e aspirante modello. I titoli dei tabloid parlano del “prete e il suo toy boy”, una definizione che a Philip ovviamente non piace. Philip e Florin hanno 55 anni di differenza: si sono conosciuti su Gaydar, piattaforma per cuori soli, e si sono fidanzati nel 2015. Dopo due anni il fatidico “si” a Dover. Peccato che la coppia sia destinata a stare separata: Florin ha infatti trovato lavoro come autista ad Alicante, in Spagna, 2mila chilometri di distanza da dove vive il marito. I due sposi si vedono 4 o 5 volte l’anno e celebrano il momento facendo lunghe vacanze intorno al mondo: “Non mi è rimasto molto tempo in questo mondo, vorrei passarlo solo con lui”, ha dichiarato ancora l’ex ecclesiastico. Foto: Gettyimage/Kikapress