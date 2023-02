Epilessia ed emicrania, mamma di 35 anni si sente male mentre gioca col figlio e scopre di avere un tumore al cervello

Quasi vent'anni dopo aver avuto il tumore, scopre la recidiva durante una partita ai videogames con il figlio. Emma Fox, una mamma di 35, stava giocando a casa, quando è stata colpita da un attacco epilettico. Trasportata d'urgenza in ospedale, è stata sottoposta a una tac che ha rivelato la massa tumorale.

Il racconto

A Emma Fox, ​​madre di quattro figli, è stato diagnosticato per la prima volta un oligodendroglioma quando aveva 17 anni. Sin da quando era piccolissima aveva avuto le convulsioni. Nel 2005 è svenuta sullo scuolabus per uno dei soliti attacchi e un'analisi approfondita ha evidenziato la massa tumorale. Così è stata sottoposta a operazione chirurgica, che secondo i medici avrebbe eliminato il male per sempre. E fino al 2021 è stato così, non ha mai avuto segni di recidiva, riporta l'Independent. Poi il nuovo attacco epilettico, che le ha cambiato di nuovo la vita: «Anche se mi è stato detto che è improbabile che i miei figli ereditino la malattia attraverso i miei geni, voglio fare tutto il possibile per impedire a chiunque di passare quello che ho passato io». ha detto.

