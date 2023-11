«Ho fatto l'epilazione laser ma qualcosa è andato storto: ora il mio viso sembra una scacchiera»

di Redazione web

Thobe Moyo è una donna 38enne che, ora, vive in Inghilterra ma è originaria di Città del Capo, Sudafrica. La sua storia è diventata virale perché, sui social, ha mostrato il risultato disastroso di una seduta di epilazione con laser. Thobe, fin da quando era una ragazzina, è costretta a radersi il viso per la troppa peluria: le è, infatti, stato diagnosticato l'ovaio policistico che le causa crescite improvvise di peli. L'ultima volta che si è sottoposta al trattamento estetico, la sua pelle ne ha risentito gravemente. Ma andiamo con ordine.

La vicenda

Thobe Moyo ha raccontato la sua esperienza al Daily Star: «Il mio viso è completamente bruciato. Ho dei rettangoli scuri lungo tutto il collo. Non riesco nemmeno più a uscire di casa, volevo solo curare uno dei sintomi dell'ovaio policistico che mi ha sempre disturbato, ma ora vorrei non essere mai andata in quell'estetica. L'ho fatto perché odiavo radermi il viso. Dovevo farlo una volta al giorno, poi, ho sentito parlare del trattamento con il laser e pensai fosse perfetto, dato che, cercavo qualcosa che potesse aiutarmi. Le prime volte che ho fatto il trattamento, l'appuntamento è andato liscio: i miei peli sul viso non sono ricresciuti per mesi.

Le parole di Thobe

Infine, Thobe Moyo ha detto: «Alla fine, è risultato che il tirocinante del centro, si era dimenticato di accendere il sistema di raffreddamento del laser che, quindi, ha mantenuto la temperatura del raggio incandescente. Purtroppo, a me, le scuse e un vasetto di aloe vera non mi cancellano il danno al collo. La gente, tutti i giorni, mi chiede cosa c'è che non va nella mia faccia. È stato davvero difficile uscire di casa, i primi tempi. Spero, che possa tornare tutto normale».

