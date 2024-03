Elezioni in Russia, studentessa arrestata per aver lanciato una molotov

A San Pietroburgo, una studentessa di 21 anni è stata arrestata e portata in cella per aver lanciato una bottiglia molotov sotto il portico della scuola n. 358, dove sono allestiti due seggi per le elezioni presidenziali in Russia. Secondo «informazioni preliminari» citate dalla stampa russa, la ragazza avrebbe accettato di compiere il gesto dietro pagamento, su istruzioni ricevute tramite un canale

Secondo una dichiarazione dell'ufficio stampa del tribunale, la donna ha danneggiato un pannello informativo nel seggio elettorale e si è dichiarata colpevole delle accuse a suo carico. In Russia, diverse persone sono state arrestate per aver degradato i seggi elettorali, versando coloranti nelle urne o provocando incendi.

Telegram ucraino.

Ultimo aggiornamento: Sabato 16 Marzo 2024, 18:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA