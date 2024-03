Russia elezioni: proteste, fermi, bombe ai seggi nelle zone occupate e Putin vota online

I razzi ucraini che hanno martellato per ore la regione di confine di Belgorod, inchiostro versato nelle urne per protesta in diverse città russe, un tentato attacco con una bottiglia incendiaria a San Pietroburgo e bombardamenti di Kiev sui seggi nel Kherson occupato. È trascorsa in modo tutt'altro che tranquillo la prima giornata della maratona elettorale destinata a riconfermare Vladimir Putin – che ha votato online – alla guida del Paese per un quinto mandato. «Il regime neonazista di Kiev sta cercando di intimidire le persone e interrompere il processo elettorale», ha accusato il capo del Cremlino, assicurando al tempo stesso che gli attacchi ucraini «non resteranno impuniti».