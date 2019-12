Tutti con il cane al seggio elettorale nel Regno Unito. E le foto impazzano sui social

Giovedì 12 Dicembre 2019, 19:18

Oggi 12 dicembre,nelper rinnovare la Camera dei Comuni, un evento che segue riti e tradizioni risalenti alla nascita del Parlamento inglese. Ma c'è una nuova tradizione che si è affermata negli ultimi anni e che sta spopolando suli elettori si recanopostando poi le foto sui social networkÈ infatti ormai diventata usanza per molti elettori portare il propriocon sé ale dopo aver votato, condividere una foto su Twitter del proprio animale con l'hashtag(cani al seggio elettorale). Dal momento in cui le votazioni sono state aperte alle sette del mattino, moltissimi sudditi di sua maestà si sono sbizzarriti twittando le immagini dei loro amici a quattro zampe. Inoltre, visto il periodo inusuale di quest'anno per la tornata elettorale, non sono mancati casi di cani agghidati conUna moda che non ha lasciato indifferenti nemmeno i diretti interessati della giornata, ii. Il primo ministroha pubblicato una foto con in braccio il suo cagnolino, invitando a votate per il Partito Conservatore. Trai i Laburisti invece, è stato il sindaco di Londraad osservare questa tradizione, con uno scatto fuori dal seggio con il suo Golden retriever.Nel Regno Unito è legale portare il proprio cane all'interno del seggio e della cabina, purchè sia tenuto a bada e non distrubi le operazioni di voto.