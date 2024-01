«Ho 19 anni e mia mamma non dividerebbe mai il letto con me, ma lo fa con mia sorella... Sono suo figlio anche io, che str***a»

di Redazione web

Alcune mamme vedranno sempre i propri figli come i "loro bambini" nonostante questi ultimi siano cresciuti già da un pezzo. Sicuramente, questo non è il caso della mamma protagonista (a sua insaputa) della vicenda che il figlio ha raccontato su Reddit agli altri utenti. Lo sfogo del 19enne ha scatenato gli utenti che hanno commentato numerosi. Ecco cos'è successo.

La vicenda

Il ragazzo che ha raccontato la sua storia ha scritto: «Ho 19 anni e ho litigato con mia mamma perché dice che non dividerebbe mai il letto con me... che str***a. Ok, è vero, è un po' strano ma il fatto è che io, mia mamma e mia sorella abbiamo deciso di andare in vacanza e abbiamo prenotato due camere in albergo. Ho scherzato sul fatto di essere felice ma anche un po' amareggiato, per essere stato escluso da lei e mia sorella perché loro condivideranno la camera, mentre io, avrò la mia. Ovviamente, sono felicissimo di questo ma le ho fatto notare come subito abbia scelto mia sorella e non me.

I commenti

La vicenda del 19enne ha coinvolto gli utenti che hanno espresso la propria opinione: «Non hai specificato quanti anni ha tua sorella perché, ad esempio, se ne avesse 10, saresti tu quello fuori luogo». «Ho capito il tuo discorso ma io non credo sia un gesto di esclusione, è pura logistica». Oppure ancora: «A 19 anni dovresti averla superata questa specie di gelosia per tua sorella più piccola».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Gennaio 2024, 13:32

