La donna «con le labbra più grandi al mondo» non trova l'amore: ecco cosa ha deciso di fare

di Redazione web

A spiegare il suo problema è la stessa Andrea Ivanova che soffre la mancanza di un amore. La donna con «le labbra più grandi del mondo» ha parlato apertamente dei suoi problemi mentre è alla disperata ricerca di un uomo.

La 25enne ha sborsato circa 1.600 sterline, quasi 1.900 euro, solo per il riempimento degli zigomi, nella speranza di raggiungere un nuovo record per le guance più grandi del mondo, mentre ammette di aver «faticato a trovare l'amore» a causa del suo look estremo.

La donna con le labbra più grandi al mondo: «I miei fan mi pagano viaggi ovunque»

Trenta iniezioni per avere le labbra più grandi al mondo, Andrea Ivanova: «Ora penso a qualcos'altro...»

Andrea Ivanova, scelte estreme

Andrea ha deciso di iscriversi nel popolare programma televisivo inglese di appuntamenti 'The Bachelor' nel tentativo di trovare l'amore, ma purtroppo non è stata una candidata prescelta perché le è stato detto che il «nuovo scapolo non ama le ragazze con molti interventi estetici».

L'influencer bulgara dei social media ha anche rivelato che diversi studi cosmetici si sono rifiutati di darle altro filler sul suo viso già ben definito perché potrebbe essere "fatale", ma non ha intenzione di smettere presto, anche se questo sta avendo un impatto sulla sua vita amorosa.

«Volevo davvero partecipare allo spettacolo, perché avrei potuto guadagnare più popolarità e possibilmente incontrare l'amore, ma non mi pensto perché mi ha dato la possibilità di visitare posti bellissimi e lussuosi», ha spiegato la ragazza.

Come riporta il The Mirror, ha concluso: «Vorrei innamorarmi perdutamente e incontrare il partner giusto per me perché l'amore è la cosa più bella di questo mondo», ha concluso Andrea Ivanova.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Settembre 2023, 17:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA