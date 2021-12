La donna con la labbra più grandi al mondo: 26 botox per diventare una bambola Bratz. Ecco chi è

A soli 24 anni, Andrea Ivanova ha un sogno: diventare una vera e propria bambola Bratz, con tratti caricaturali e labbra enormi. Originaria di Sofia, Bulgaria, Andrea si è sottoposta a diversi interventi chirurgici per modellare il suo viso e raggiungere il suo obiettivo. Ora, infatti detiene un record: è la ragazza con le labbra più grandi al mondo.

Leggi - Ballando, la foto intima di Arisa e Vito Coppola in accappatoio: è amore? IL POST

Secondo quanto riporta il Daily Mail, ha confessato di essere in procinto di sottoporsi alla 27esima iniezione di botox nelle labbra, prima di Natale. Ma non solo. Per modificare la forma del suo viso e farsi ritoccare gli zigomi, la 24enne si è sottoposta a numerose altre operazioni. Ma di questo è felice: «Molti uomini da tutto il mondo mi scrivono sui social per offrirmi denaro e viaggi, al fine di incontrarli».

Nonostante i continui (e costosi) ritocchi alle labbra, Andrea non è preoccupata per i rischi a cui va incontro in futuro: «Le mie labbra mi piacciono molto, mi sento molto meglio da quando ho deciso di ritoccarle. Presto mi sottoporrò ad altri».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Dicembre 2021, 22:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA