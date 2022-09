La donna con le labbra più grandi al mondo: «I miei fan mi pagano viaggi ovunque»

Esiste una donna con le labbra più grandi del mondo. Si chiama Andrea Ivanova, ha 24 anni e vive in Bulgaria. Forse non tutti la conoscono, ma sui social è una piccola star con il suo seguito di oltre 20mila follower.

Andrea Ivanova, la donna con le labbra più grandi al mondo

Nonostante la sua giovane età, dal suo profilo Instagram @andrea88476 racconta di essersi sottoposa a un numero record di 30 iniezioni di acido ialuronico alle labbra per ottenere l'attuale look estremo. Per il momento tutti gli interventi sono stati eseguiti a Sofia ma, come riferito al Daily Star, pare che Andrea viaggi molto in tutto il mondo per visite mediche e consulenze e che questi tour siano finanziati dalle generose donazioni di facoltosi fan.

«Ogni giorno molti fan diversi provenienti da tutto il mondo mi inviano migliaia di messaggi sui miei social network e mi invitano in vacanza in diversi Paesi e persino continenti. Non sono ancora andata in vacanza con un mio fan, ma forse un giorno andrò» racconta la ragazza, i cui hobby principali sono il canto e la chirurgia estetica. «Viaggio all'estero mentre partecipo a concorsi e festival canori. Per ora, le mie destinazioni preferite sono la Turchia e la Grecia, dove sono stata molte volte in diverse città – racconta –. Ho fatto tutti i miei interventi e procedure nella città in cui vivo, a Sofia, ma ho intenzione di sottopormi al mio prossimo intervento chirurgico per seni ancora più grandi in Turchia o in Germania, perché ci sono anche specialisti abbastanza bravi in questi Paesi».

Oltre alle iniezioni di filler alle labbra, Andrea si è fatta «modellare il mento e la mascella, allungare il viso, rimodellandolo con diversi filler dermici»: «ora ho un viso e un mento allungati» osserva soddisfatta la ventiquattrenne, orgogliosa di essere additata e fermata per strada per il suo aspetto. «Quando viaggio con diversi tipi di trasporto e ci sono molte altre persone intorno a me, ci sono sempre reazioni positive e negative da parte loro, le persone si girano sempre per guardarmi, commentarmi, sussurrarsi l'un l'altro. Alcuni addirittura puntano il dito contro di me, discutono di me, discutono del mio aspetto, alcuni mi fischiano, ci sono quelli che ridono, mi prendono in giro e, naturalmente, ci sono persone che vengono da me e si congratulano con me e vogliono fare foto con me. Ovunque io vada, ci sono sempre persone disposte a scattare foto con me, il che è meraviglioso».

«Ci sono donne che vanno in un altro Paese per i loro interventi di chirurgia plastica al fine di risparmiare denaro, dal momento che in alcuni paesi i prezzi di questi interventi sono molto più economici. Per me il prezzo non è di primaria importanza, perché penso che, prima di tutto, dovremmo ricercare dove e che tipo di specialisti ci sono nel campo della chirurgia plastica, se sono pronti a soddisfare i nostri desideri e se sono abbastanza buoni per raggiungere il risultato che vogliamo. Per me, la ragione del turismo medico dovrebbe sempre essere la ricerca di migliori specialisti nel settore, non i prezzi bassi. Il prezzo non è importante quando cerchiamo qualità e professionalità e il risultato da sogno». Davvero da sogno.

