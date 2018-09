Venerdì 28 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:16 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ha usato la sua carrozzina elettrica come un ‘ariete’, investendo due anziane in quello che in tribunale è stato definito un vero e proprio “attacco”: è successo a Welling, nel Kent (Regno Unito) dove Aaron Ali, disabile, ha speronato con la sua carrozzina due pensionate, Doris Collins di 88 anni e Joan Benjafield di 90, mentre aspettavano l’autobus alla fermata.È successo lo scorso 14 giugno: le due signore erano state in giro per negozi e stavano aspettando i mezzi per tornare a casa,. Travolte dal disabile, hanno subìto lividi e abrasioni, e Ali è stato incriminato per tre capi d’accusa: peraltro l’uomo, un 40enne, è accusato anche di una seconda aggressione simile, ai danni di un 72enne, Michael Gibson, lo scorso gennaio.Ali nega tutte le accuse, e si difende dando la colpa al diabete: «Quel giorno non mi sentivo bene, le medicine mi rendono goffo come un ubriaco - ha detto in tribunale - mi sentivo come se dovessi svenire. Non ero sicuro di averle colpite, pensavo di aver travolto la fermata dell’autobus e che le due signore fossero cadute per quel motivo».La versione del disabile però zoppica proprio per via della seconda aggressione, quella ai danni di Gibson: la vittima infatti, che perse un dente, raccontò di essere stato investito dalla sua carrozzina, e dopo essersi rialzato si accorse che Ali stava fuggendo via a tutta velocità, accelerando con la sua sedia a rotelle elettrica. «Dato che era un disabile su una carrozzina, decisi di lasciar perdere e rinunciai ad inseguirlo», ha detto l’anziano.