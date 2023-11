Il diavolo come papà, poi la conversione dopo l'esperienza extracorporea: «Dio mi ha mandato all'inferno a parlare con Satana»

di Redazione Web

Dall'amore per Satana alla devozione per Dio dopo un viaggio all'Inferno. Lo racconta John Ramirez a The Christian Post in un'intervista in cui descrive il suo incontro col il Diavolo.

Il Satanismo prima della conversione

Prima della sua conversione, come riportato da Faithwire, Ramirez ha ricordato altri eventi, inclusa una discussione con Dio, affermando che «non sarebbe mai stato un cristiano», poiché vedeva il diavolo come una «figura paterna» che riempiva un vuoto che sentiva a causa dell'assenza del padre, morto quando era bambino. «Non ti seguirò mai», ricorda Ramirez di aver detto al Signore. «Mio papà, il diavolo, è più grande di te, più forte di te e migliore di te».

L'uomo, infatti, ha abbracciato l'occulto da quando aveva otto anni. Prima introdotto alla Santeria - un culto sincretico di origine cubana che associa elementi del cattolicesimo alla religione praticata dagli schiavi provenienti dall'odierna Nigeria - per poi diventare un Satanista a tutti gli effetti. «Il mio Dio era Satana», ha ricordato.

Il viaggio all'Inferno

Ramirez, che ora ha 57 anni ed è un evangelista, ha detto che non dimenticherà mai la notte di 22 anni fa in cui prese la decisione di «camminare con il Signore Gesù Cristo».

Ramirez ha affermato che Dio, in quella sera del 1999, gli ha regalato «un'esperienza fuori dal corpo» in cui ha trasceso la sua forma corporea, salendo su un treno che stava viaggiando verso l'Inferno.

«Nel treno c'erano anche altre persone.

«Il treno viaggiava velocissimo. In poco tempo si sente un esplosione e si aprono le porte. Eravamo arrivati all'Inferno», ha continuato a raccontare. «Quando sono sceso ho appoggiato il piede a terra e mi sono reso conto che la terra stava respirando, come respira un essere umano». Secondo la storia, Ramirez ha incontrato anche anime appartenenti a persone dell'occulto ancora vive sulla terra. In seguito Dio gli avrebbe spiegato che «quegli individui non si sarebbero mai pentiti prima di morire».

L'incontro con Satana

Il racconto non finisce così. L'ora devoto cristiano svela di aver parlato prorio con il Dio degli Inferi, il Diavolo: «[Lui] ha detto: "Devo ucciderti, perché conosci tutti i segreti del mio regno e potresti raccontarli al resto dell'umanità"». «Avevo raggiunto il livello più alto dell'occulto», si legge sul Western Journal.

Ramirez riuscì a figgire dal Diavolo prima di incontrarlo di nuovo. Questa volta Satana aveva lunghe corna e grandi ali. Ma dopo aver visto il simbolo della croce entrare in contatto con il Diavolo, ha detto Ramirez, in un attimo è tornato nel suo corpo terreno.

«Sono tornato nel mio corpo come un fulmine. Come se fossi stato in terapia intensiva e qualcuno mi avesse rianimato», ha detto. «Sono ritornato in vita, ed è per questo che ho consegnato la mia vita a Gesù» ha concluso.

Ultimo aggiornamento: Sabato 25 Novembre 2023, 10:41

