Denuncia l'ex per stalking 5 volte: la polizia la denuncia per procurato allarme, 19enne uccisa dopo un mese

Uccisa dal suo partner dopo averlo denunciato per 5 volte. La polizia aveva multato la vittima al posto di darle una mano. Shana Grice, 19 anni, è stata uccisa da Michael Lane nella sua casa di Brighton, nell’East Sussex dopo che per ben 5 volte aveva denunciato alla polizia il suo ex mostrando che era vittima di stalking.

La polizia non solo non ha mai preso sul serio le denunce, ma in una delle occasioni multò la giovane con 150 euro per aver procurato un falso allarme, allertando le forze dell'ordine quando non ce ne era bisogno, visto che non era in corso alcun reato. La ragazza aveva denunciato il suo ex partner Michael Lane, 27 anni, per averla pedinata in diverse occasioni in un periodo di sei mesi prima che le tagliasse la gola, subito dopo il delitto il giovane ha provato a darle fuoco nella sua abitazione.

I fatti, come riporta la stampa locale, risalgono al 2016, ma solo ora emergono dei dettagli inquietanti sulla vicenda. La polizia non sarebbe riuscita a capire la differenza tra un battibecco e un atteggiamento molesto, così da causare di fatto la morte della ragazza. La giovane aveva lasciato il suo ex per il 27enne, ma notando che era troppo possessivo era tornata dal suo precedente fidanzato, così per lei è iniziato l'incubo con telefonate, minacce e pedinamenti.

L'ex è così diventato uno stalker fino a quando non è riuscito a rubare la chiave dell'appartamento della ragazza dove poi si è intrufolato. La ragazza ha allertato la polizia per cui però non c'era alcuna presenza di reato, così che ha anche fatto una multa alla giovane. Un mese dopo il 27enne l'ha uccisa con una coltellata alla gola.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Marzo 2021, 18:37

