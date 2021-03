I medici non lo operano a causa della pandemia, 46enne muore per un tumore

Ha un tumore ma non può essere operato a causa della pandemia e muore. Adrian Rogers, 46enne di Retford, nel Regno Unito, poteva essere salvato dal suo cancro al colon da un'intervento chirurgico che però è stato rimandato dalla pandemia. La sua malattia è così peggiorata nel corso dei mesi e alla fine il tumore è arrivato a uno stadio terminale non lasciandogli più alcuna speranza.

L'uomo aveva già nei mesi passati denunciato il sistema sanitario nazionale. Con la pandemia aveva visto cancellare il suo intervento, considerato però urgente e salva vita proprio per la gravità della sua malattia. Ma i medici hanno sospeso gli interventi, lasciando che il male progredisse fino a quando i dottori, analizzando il suo stato di salute, hanno stabilito che era ormai inoperabile e per lui non c'era più niente da fare.

Secondo quanto riportato dalla stampa locale, il 46enne non si è arreso e ha denunciato ogni cosa, ma purtroppo in questi giorni ha perso la sua battaglia più grande, quella per la vita. A dare l'annuncio della sua scomparsa è stata la moglie, da sempre accanto a lui nel corso della malattia, e che aveva aperto una raccolta fondi per aiutarlo a sostenere le spese mediche. «Il mio splendido marito Adrian è morto. È diventato molto malato rapidamente e purtroppo è morto il 27 febbraio 2021. Vorrei ringraziare ognuno di voi per averci aiutato nella battaglia di Adrian, a nome mio e di Adrian. È stato sorpreso dalla gentilezza di tutti. Per il mondo era una persona, ma per me era il mio mondo. Grazie ancora per tutto il tuo amore».

