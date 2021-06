Covid, il premier del Lussemburgo positivo dopo il Consiglio Europeo. Aveva già ricevuto la prima dose

Xavier Bettel, premier del Lussemburgo, è risultato positivo al Covid-19 dopo aver partecipato al Consiglio europeo. Il premier lo ha fatto annunciare dal suo ufficio stampa e si è messo in isolamento per 10 giorni.

Bettel ha partecipato giovedì e venerdì scorsi al Consiglio UE, ma nessuno degli altri 26 leader presenti è stato considerato come un possibile caso di contatto. Non sono considerati contatti in quanto, in Lussemburgo, vengono ritenuti tali solo coloro che hanno passato più di 15 minuti con un positivo e a meno di 2 metri, senza mascherina.

Il premier lussemburghese ha, finora, ricevuto solo la prima dose di vaccino contro il coronavirus.

Ultimo aggiornamento: Domenica 27 Giugno 2021, 19:30

