Covid, la ministra consiglia: «A Natale evitate baci e abbracci»

Un Natale senza baci, soprattutto tra sconosciuti. È il consiglio, in epoca Covid, della ministra del Lavoro della Gran Bretagna, Therese Coffey.

In un'intervista all'emittente Itv, la ministra britannica ha spiegato: «Dovremmo tutti provare a goderci il Natale che meritiamo, ma è bene limitare il tradizionale scambio di baci e abbracci sotto l'albero alle persone che si conoscono già, evitando slanci affettuosi con gli sconosciuti».

Le dichiarazioni di Therese Coffey rientrano in quello che è ormai diventato un vero e proprio dibattitto sulle festività natalizie e le precauzioni da prendere per evitare contagi. Ieri il ministro della Sanità, Sajid Javid, aveva confermato che i party non saranno vietati nonostante la variante Omicron, ma aveva raccomandato comunque buon senso nell'organizzarli.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Dicembre 2021, 22:41

