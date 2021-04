Covid in Gran Bretagna, il governo ai cittadini: «Non abbracciate gli anziani anche se siete vaccinati»

Covid, nella Gran Bretagna che viaggia a ritmi altissimi con le vaccinazioni il governo lancia una campagna per far rispettare in ogni caso le misure di distanziamento sociale. Ai cittadini, nel timore che una volta vaccinati possano ignorare le misure anti-contagio, è rivolta infatti una campagna che sarà diffusa su tutti i media, social compresi.

La principale norma di comportamento riguarda gli abbracci nei confronti delle persone anziane. Un gesto d'affetto tanto nobile quanto semplice, che però può essere pericoloso anche per chi ha già completato il ciclo vaccinale. Lo riporta il Telegraph, che cita fonti vicine al governo Johnson: «Con il vaccino, molti potrebbero tornare a ignorare le principali misure anti-contagio come il distanziamento. Questo vale per tutti i vaccinati, indipendentemente dall'età».

Il timore, infatti, è quello dei pochi, ma comunque presenti, casi di inefficacia del vaccino, che non garantisce l'immunità nel 100% degli individui. I messaggi della campagna saranno molto diretti e alcuni sono già stati anticipati: «È bello che vi siate vaccinati, ma se andate a trovare i parenti, c'è ancora una possibilità di contagiare le persone che amate».

Non è la prima campagna social lanciata dal governo britannico negli ultimi mesi. Già durante il lockdown, i primi anziani vaccinati erano stati comunque invitati a restare in casa il più possibile. Il vaccino, infatti, permette di non sviluppare i sintomi più gravi ma risulta meno efficace nel limitare il contagio e questo costituisce un rischio nella popolazione non ancora vaccinata. La campagna si era resa necessaria quando uno studio dell'istituto britannico di statistica aveva dimostrato che quasi metà degli anziani del paese, una volta vaccinati, aveva iniziato subito a violare le restrizioni imposte dal lockdown. «Non possiamo ancora abbassare la guardia, basta poco per vanificare gli sforzi profusi per mandare avanti la campagna vaccinale. Ogni singola dose non ha effetti immediati, ma li ha dopo diverse settimane», spiegano diversi infettivologi britannici.

