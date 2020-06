di Alessia Strinati

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Giugno 2020, 12:43

Era convinto che ilMichael Whitty, 47enne britannico, ha dato fuoco a un ripetitore della Vodafone a Kirkby, nell’Inghilterra nord-occidentale, perché convinto che la nuova tecnologia avesse scatenato la terribile epidemia mondiale che ancora non si è arrestata.L'uomo avrebbe creduto ad alcune teorie complottiste che circolano in rete. L'uomo, padre di 3 figli, come dichiarato anche dalla stampa locale , è stato arrestato, ma già in passato aveva collezionato altre denunce e condanne per aggressione e possesso di arma da fuoco. Il 47enne non è però l'unico che ha compiuto simili gesti, nel Regno Unito, e non solo, visto che da dopo la diffusione di questa teoria complottista sono state decine gli attacchi a questi dispositivi.La teoria secondo la quale il 5G sarebbe causa dell'epidemia di covid circola ormai da settimane ed è diventata un problema al punto che lo stesso Ministero della Salute in Italia ha dovuto smentirne la correlazione.