Costruisce un tunnel sotto casa profondo 10 metri: «Ho speso 50mila euro, vi spiego perché l'ho fatto»

La vita a volte può prendere direzioni decisamente inaspettate e la strada che pensavamo avremmo percorso diventa semplicemente un tassello nel puzzle della vita. Solitamente, però, questo discorso ha delle tinte molto leggere e dunque, per esempio, chi ha studiato per diventare avvocato cambia idea e fa... il pittore.

Nel caso di Kala, invece, la situazione è un po' particolare. In effetti, la ragazza di 37 anni è diventata una star di TikTok dopo aver pubblicato dei video in cui mostrava i progressi del suo strano progetto: costruire un sistema di tunnel sotto la sua casa che potessero funzionare come rifugio. Il tutto, senza avere alcuna conoscenza ingegneristica.

Il "fai da te" secondo Kala

Si tratta di una sorta di "bunker" che ha richiesto alla giovane donna circa un anno di lavoro.

Di certo le donne della sua età hanno altri interessi che non riguardano la costruzione di rifugi contro le tempeste, ma a ognuno il suo e di certo non si può dire che manchi di originalità. La sua impresa, tra l'altro, ha interessato un vasto pubblico che si è man mano appassionato e ha richiesto di essere aggiornato sui progressi di Kala. Oggi, il suo account conta più di 300mila follower.

La 37enne ha studiato business ed economia e l'inizio di quest'avventura è stato un buco scavato nel suo seminterrato. Poi, ha picconato la solida roccia e costruito un ascensore per portare agilmente i detriti in superfice. Kala ha imparato tutto da sé, anche a creare dei mattoni di cemento per costruire una solida entrata al tunnel.

Naturalmente, essendo sottoterra, ha dovuto anche provvedere a un sistema di ventilazione da installare sul soffitto a volta. Intervistata dalla NBC, Kala ha dichiarato: «Non mi ci è voluto molto a capire come fare, sono sempre stata in grado di imparare nuove cose con istruzioni minime». Poi, riguardo le sue motivazioni, dice: «Non lo chiamerei un bunker, non mi preoccupo di quelle cose, ma ho pensato sarebbe stato bello avere tipo un piccolo rifugio».

