Si finge una studentessa, cerca una prof online e la uccide: «L'ha massacrata con 100 coltellate»

Una vicenda raccapricciante, che ha lasciato sgomenta un'intera nazione. Jung Yoo-jung, 23 anni, si era finta una studentessa delle superiori per entrare nella casa di una insegnante d'inglese ed ucciderla, commettendo un assassinio che ha sconvolto la Corea del Sud. Secondo le ricostruzioni fatte dai media locali, Jung era ossessionata dall'idea di dover "tentare un omicidio": ha usato un'app per la selezione di un'insegnante di lingua inglese, pugnalandola poi a morte nella sua casa e smembrandone il corpo.

I pubblici ministeri avevano chiesto la pena di morte (ancora presente in Corea ma di fatto congelata dal 1997), in base alla premeditazione del delitto. Jung, una ragazza disoccupata e solitaria che viveva con il nonno, aveva contattato più di 50 persone, privilegiando le donne, a cui aveva chiesto se potevano tenere le lezioni a casa.

A maggio, fingendosi la madre di una studentessa delle superiori alla ricerca di ripezioni, aveva contattato la vittima di 26 anni che viveva a Busan, città portuale nel sud del Paese. Si era poi presentata dalla tutor vestita con un'uniforme scolastica acquistata online, hanno riferito i pubblici ministeri al processo. Entrata nella casa era scattata la furia omicida: oltre 100 pugnalate, secondo il referto dell'autopsia, continuate anche dopo il decesso.

Aveva poi tagliato il corpo, per poi scaricare parte dei resti in un parco. L'arresto era scattato per la segnalazione del tassista alla polizia su una cliente che aveva gettato nel bosco una valigia intrisa di sangue.

A South Korean court has given a life sentence to a true crime fan who told police she murdered a stranger "out of curiosity".



Jung Yoo-jung, 23, had been obsessed with crime shows and novels and scored highly on psychopath tests, police said.



Fixated with the idea of "trying… pic.twitter.com/2aZ5NWyYKJ