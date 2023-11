Coppia scompare, l'inquilino sospettato di omicidio. «Non pagava l'affitto»

di Lee Gotti

Davido and Karen Koep risultano scomparsi da una settimana, si teme un omicidio. La coppia, residente a Lacey, nello stato di Washington, si sospetta sia stata assassinata da Timothy Burke, 40 anni, preso in custodia venerdì scorso dalle forze dell'ordine.

Come riportato nella dichiarazione da parte del Thurston County Sheriff’s Office, la polizia non crede che la coppia possa essere ancora viva. Il sospettato è infatti accusato di omicidio e rapimento.

La coppia voleva sfrattare l'inquilino

Secondo la sorella di Koep, Pauline Dutton, Burke faceva dei lavori in una delle proprietà della coppia in cambio di un alloggio. «Credo che mio cognato stesse per sfrattare Timothy», ha spiegato Dutton all'Independent, aggiungendo che «gli ha dato molte possibilità ed è stato sempre molto gentile con lui».

Karen Koep lavorava in una clinica chiropratica. Non saltava mai un giorno ed era sempre puntuale, il che «ha sollevato molti sospetti quando non era arrivata alla solita ora, le 5 del mattino», ha spiegato la sorella. «Era una maniaca del lavoro e molto dedita a tutti i suoi pazienti», ha precisato.

Dutton ha raccontato alla CNN che le autorità hanno trovato una scena del crimine violenta. «C'era sangue in casa e loro non c'erano». Ha confermato anche lei che non possono aver lasciato la casa di loro spontanea volontà.

