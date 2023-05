Coppia cerca un secondo figlio, ma l'ecografia lascia moglie e marito senza parole: la scoperta incredibile

di Redazione web

Cercavano un secondo figlio, e ne sono arrivati quattro. Una coppia originaria dell'Alabama, negli Stati Uniti, Michael e Hannah Carmack hanno dato il benvenuto ai quattro gemelli nati con parto cesareo a 27 settimane di gestazione. A chiedere un secondo figlio era il marito di Hannah, che alla fine ha ceduto alla richiesta.

Figli a sorpresa

A scoprire che i bimbi in arrivo, invece, erano 4 durante la prima ecografia, quando la super mamma, che è anche un tecnico veterinario, guardando lo schermo ha visto che le sacche erano quattro.

Raccolta fondi

Ora i quattro gemelli dovrebbero rimanere in ospedale fino a giugno, il mese in cui tenicamente finirebbero i 9 mesi di gravidanza. Nel frattempo, Michael e Hannah stanno ristrutturando la loro casa per fare più spazio ai nuovi arrivati, e per l'occasione hanno chiesto aiuto a GoFundMe con una campagna per raccogliere fondi.

Fenomeno raro

Se lo choc iniziale è stato sostituito dalla felicità, le probabilità di concepire quattro gemelli spontanei scendono tra 1 su 512.000 e 1 su 677.000 secondo il Journal of Family and Reproductive Health, mentre in questo caso avere due serie di gemelli identici, cioè con entrambi gli embrioni che si dividono dopo la fecondazione, è un fenomeno ancora più raro.

